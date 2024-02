Ancora una volta il Casertano teatro di una tragica fatalità sulle strade. Ieri, in un impatto devastante, un’Alfa Romeo 147 e una Mercedes si sono scontrate, portando alla perdita irreparabile di due uomini. Stefano Fazzone, 82 anni, di Piedimonte di Sessa Aurunca, e Antonio Acanfora, 40 anni, residente a Follonica, in provincia di Grosseto, hanno perso la vita in questo drammatico incidente. Lo scontro mortale è avvenuto a Mondragone, lungo la strada Domiziana, in un tratto compreso tra la caserma dei Carabinieri e il lido Papele. Le circostanze esatte che hanno portato a questa tragedia devono ancora essere chiarite, ma ciò che è certo è che l’impatto è stato violento e devastante.

Immediatamente dopo l’incidente, sul luogo sono intervenuti i Carabinieri, la Polizia e i Vigili del Fuoco, cercando di gestire la situazione e prestare soccorso alle vittime. Purtroppo, uno degli uomini ha perso la vita sul colpo, mentre l’altro è deceduto poco dopo essere trasportato in condizioni gravissime alla clinica Pineta Grande. Le indagini sulle cause esatte dell’incidente sono in corso e si spera che possano portare a una maggiore comprensione degli eventi che hanno portato a questa tragica perdita. Nel frattempo, la comunità si stringe intorno alle famiglie delle vittime, offrendo il proprio sostegno e conforto in questo momento di dolore e lutto.