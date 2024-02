“Molti sono venuti a conoscenza della tragedia che ha colpito l’8 febbraio una famiglia di San Giovanni a Teduccio, quartiere della periferia est di Napoli. Uno dei membri di questa famiglia, Antonio Pinto è un caro amico di mio figlio Gabriele, frequenta l’ultimo anno del Liceo Piero Calamandrei di Napoli ed è anche un nuotatore agonista del circolo sportivo di Portici (NA)”. Sono le parole di Alberto Molisso che ha lanciato una raccolta fondi su GoFundMe per Antonio e i suoi fratelli: “Purtroppo per lui giovedì la sua vita e dei suoi due fratelli (16 anni) e di appena (13 anni) è cambiata radicalmente, si sono trovati ad essere orfani di padre e madre”.

“Antonio non lavora, è un bravo studente ed i suoi due fratelli minori sono affidati alla zia sessantenne. Ho organizzato questa raccolta fondi per aiutare l’intera famiglia a sostenersi e per far fronte alle prime necessità e affinché Antonio e suoi fratelli possano continuare a studiare, nuotare, realizzare i propri sogni e condurre la vita di sempre” conclude Molisso.

La solidarietà non si è fatta attendere, la comunità di San Giovanni a Teduccio, quartiere della periferia est di Napoli è sconvolta. Al momento sono raccolti oltre 4 mila euro, molte le donazioni provenienti da tutta Italia.

Per chi volesse contribuire la raccolta fondi è raggiungibile al seguente link:

https://www.gofundme.com/f/9c3gt-famiglia-pinto