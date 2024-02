In una giornata segnata da una tragedia, la circolazione ferroviaria tra le stazioni di Torre del Greco e Sant’Antonio è sospesa a causa di un investimento, presumibilmente correlato a un atto di disperazione individuale, un suicidio. L’incidente ha avuto gravi ripercussioni sul servizio ferroviario nella zona, causando disagi e richiedendo misure straordinarie. I treni in partenza da Napoli con destinazione Poggiomarino e Sorrento hanno visto il loro percorso limitato, interrompendo la normale continuità della linea ferroviaria a Torre del Greco. Al contempo, i treni in partenza da Sorrento e Poggiomarino, diretti verso Napoli, hanno subito restrizioni alla loro corsa, con interruzione del servizio ferroviario a Torre Annunziata.

In risposta a questa situazione drammatica si è prontamente attivato un servizio di autobus sostitutivo per garantire una soluzione alternativa ai passeggeri coinvolti nella sospensione del servizio ferroviario. La decisione di fornire un’opzione di trasporto alternativa mira a mitigare i disagi per coloro che dipendono dalla tratta interessata dalla sospensione.

La notizia della tragedia e delle conseguenti interruzioni sulla linea ferroviaria è comunicata dall’Eav, evidenziando la necessità di gestire attentamente la situazione e fornire supporto ai viaggiatori colpiti da questa drammatica vicenda.