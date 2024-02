Con la carta di credito che poco prima aveva rubato ad una donna, si era messa a fare degli acquisti. Ma seguendo le transazioni effettate si è risaliti all’identità del presunto autore del furto arrestato dalla polizia. La vicenda ha avuto inizio nei giorni scorsi quando gli agenti del commissariato Vicaria-Mercato sono intervenuti in corso Umberto I, angolo vico Grande, per la segnalazione di una persona derubata. I poliziotti, giunti tempestivamente sul posto, sono avvicinati dalla vittima la quale ha raccontato che, poco prima, mentre stava camminando si era accorta di essere seguita da un uomo a bordo di uno scooter, con volto coperto, il quale, con un gesto fulmineo , le strappava la borsa, contenente documenti, carta di credito ed effetti personali, per poi allontanarsi facendo perdere le proprie tracce in direzione di vico Grande.

L’attività di indagine svolta dalla Squadra Mobile ha consentito di appurare che l’indagato aveva effettuato alcune transazioni con la carta di credito della donna presso alcuni esercizi commerciali; conseguentemente, l’analisi delle immagini estrapolate dai sistemi di videosorveglianza ha permesso agli investigatori di identificare e successivamente rintracciare il prevenuto nel pomeriggio di lunedi, in via dei Tribunali, dove, era apparso da subito insofferente al momento del controllo. Gli investigatori hanno rinvenuto anche il motociclo utilizzato dall’indagato. Si tratta di un 43enne. Gravemente indiziato di furto con strappo è sottoposto a fermo di P.G. e conseguentemente sottoposto alla misura della custodia cautelare in carcere.