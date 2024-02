Nella mattinata di ieri, una scossa tellurica di magnitudo 4,7 ha colpito la zona del Mare Adriatico Meridionale, causando apprensione tra i residenti di Bari e provincia. Il sisma è avvenuto precisamente alle 10:23, a una profondità di 18 chilometri, posizionandosi a metà strada tra il capoluogo pugliese e Dubrovnik. La scossa, seppur di breve durata, è avvertita con intensità sia nei comuni costieri adriatici che nell’entroterra, soprattutto negli edifici più alti. Numerose testimonianze sui social network hanno raccontato di mobili e lampadari che si sono mossi a causa del terremoto, generando un senso di inquietudine diffuso tra la popolazione locale.

Fortunatamente, non si sono registrati feriti né danni significativi a seguito del sisma. Tuttavia, l’evento ha comunque suscitato preoccupazione e ha riportato l’attenzione sul rischio sismico presente in quest’area del Mediterraneo.

Le autorità competenti hanno immediatamente avviato controlli e monitoraggi per verificare eventuali danni strutturali e garantire la sicurezza della popolazione. È fondamentale rimanere vigili e preparati di fronte a eventi sismici, soprattutto in zone ad elevato rischio come il Mediterraneo, adottando comportamenti e precauzioni adeguate per fronteggiare eventuali emergenze.