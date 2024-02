Grande successo per il primo incontro pubblico sul Piano Urbanistico Comunale partecipato che si è tenuto ieri pomeriggio presso l’aula comunale del Comune di Poggiomarino. Dopo i saluti istituzionali dell’ assessore al ramo, Michele Aquino ed del primo cittadino Maurizio Falanga, il responsabile del IV Settore Ing. Rino Pagano ed il Prof. Architetto Salvatore Visone hanno curato la parte squisitamente tecnica. La seconda parte dell’ incontro che ha visto la partecipazione di molti esperti della zona, di associazioni e cittadini interessati è stata caratterizzata da un dibattito nutriente e formativo.

“Abbiamo pensato ad una serie di incontri pubblici con i cittadini perchè il Puc è di tutti, di tutti i Poggiomarinesi che sceglieranno il nostro paese per un futuro migliore. In aula consiliare siamo abituati a prenderci impegni con serietà, ecco perchè abbiamo cominciato dalla stanza delle decisioni prese e mantenute” spiega il primo cittadino, Maurizio Falanga, intento ad ascoltare e dare delucidazioni a tutti, ” ringrazio l’ufficio Piano, la macchina comunale ma soprattutto coloro che ci aiuteranno a redigere un Piano Urbanistico Comunale all’altezza dei sogni dei Poggiomarinesi. La qualità della vita della nostra comunità cambierà notevole” afferma il sindaco Falanga.

“Abbiamo lavorato sodo in questi mesi e continueremo a farlo provando ad ascoltare tutte le istanze degli interessati. Siamo ad una svolta storia, stiamo scrivendo una pagina importante del presente e del futuro del nostro paese. Ai tecnici dell’ Ufficio Piano ed al prof Visone assieme ai suoi collaboratori, il mio ringraziamento più sincero” dichiara l’ assessore al ramo, Michele Aquino. Il prossimo incontro pubblico è previsto per il 14 Marzo, alle 18.00, sempre in aula consiliare.