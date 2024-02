L’Italia, negli ultimi anni, ha affrontato una significativa diminuzione demografica, attribuibile a diversi fattori, tra cui le sfide economiche che le famiglie devono affrontare. In risposta a questa situazione, i governi hanno implementato diverse riforme per sostenere i genitori nelle spese legate alla nascita e all’assistenza dei propri figli. Uno di questi sforzi è rappresentato dal “Bonus Figli”, un’iniziativa mirata a incentivare la natalità e fornire un supporto economico alle famiglie.

Bonus Figli: Un Sostegno Economico per le Famiglie

Il Bonus Figli è un contributo economico pensato per aiutare le famiglie che hanno avuto o adottato un bambino nel periodo compreso tra il 1 gennaio e il 31 dicembre 2023. Questo incentivo è proposto a livello comunale e si basa su specifici requisiti che devono essere soddisfatti affinché le famiglie possano beneficiare del contributo.

I requisiti includono:

Avere avuto o adottato un bambino nel 2023.

Cittadinanza italiana o di uno stato dell’Unione Europea.

Per cittadini extracomunitari, è richiesto un permesso di soggiorno in corso di validità.

Avere un Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) fino a 30.000 euro.

Il contributo varia a seconda dell’ISEE del nucleo familiare, con un massimo di 500 euro per chi ha un ISEE fino a 20.000 euro e 250 euro per chi ha un ISEE compreso tra 20.000 e 30.000 euro.

Come e Quando Richiedere il Bonus Figli

L’iniziativa è gestita dai comuni, e le famiglie interessate devono scaricare la domanda dal sito ufficiale o richiederla direttamente al proprio comune di residenza. La domanda per il Bonus Figli da 500 euro deve essere presentata entro febbraio 2024. La priorità nella graduatoria sarà data alle famiglie con più figli minori e alle coppie in cui entrambi i partner hanno meno di 35 anni.

Bonus Figli Disabili: Un Ulteriore Sostegno

La Legge di Bilancio 2024 ha confermato e potenziato il Bonus Figli Disabili, rivolto alle famiglie con bambini affetti da gravi patologie croniche che richiedono assistenza domiciliare. L’importo annuale varia in base all’ISEE della famiglia, con un massimo di 3.000 euro per ISEE fino a 25.000 euro.

Altri Sostegni per le Famiglie nel 2024

Oltre al Bonus Figli, il 2024 presenta nuove iniziative a sostegno delle famiglie. Tra queste, le nuove carte Cultura e del Merito, destinate ai giovani che compiono 18 anni. Per le mamme lavoratrici con almeno tre figli, è previsto uno sgravio contributivo fino a 250 euro al mese. Il bonus asili nido sale a 2.100 euro annui per le famiglie con ISEE fino a 40.000 euro che hanno almeno un figlio sotto i 10 anni.