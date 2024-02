Violenta rissa tra due donne a piazza Nazionale, a Napoli, esplosa in pieno giorno. Dai filmati, girati dai presenti e segnalati al deputato Francesco Emilio Borrelli, si vedono le due protagoniste che si prendono a pugni, probabilmente per un diverbio stradale, e si tirano i capelli a vicenda, con i presenti che tentano di dividerle mentre una delle due infierisce sull’altra, rovinata a terra. Un video successivo mostra poi i reciproci insulti che le due si sono gridate mentre si allontanavano dalla piazza. CLICCA QUI PER IL VIDEO.

“La violenza non ha più limiti, donne e uomini, adulti o ragazzi, non fa differenza, ormai ogni giorno ci sono persone che tentano di trasformare le nostre strade in un ring, raccogliendo ogni pretesto per litigare e prendersi a pugni. Questa volta le protagoniste sono due donne che si sono confrontate senza esclusione di colpi davanti a tantissime persone a piazza Nazionale. Uno spettacolo indegno ma, purtroppo, sempre più frequente. Questi soggetti vanno puniti duramente se vogliamo fermare la deriva violenta che sta dilagando nella nostra città”. Ha così commentato Francesco Emilio Borrelli, deputato di Alleanza Verdi-Sinistra.