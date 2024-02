L’attesa per il Carnevale, tradizionale festa popolare che porta allegria e colore nelle vie delle città, è interrotta da una decisione inevitabile ma necessaria. L’Associazione Fondazione Carnevale di Saviano, in collaborazione con l’Amministrazione Comunale e le associazioni pro-carnevale, ha annunciato l’annullamento di tutte le manifestazioni previste per il weekend del 10 e 11 febbraio, a causa delle previsioni meteorologiche estremamente avverse e per garantire la sicurezza di tutti i partecipanti. Le condizioni meteorologiche, infatti, sono risultate particolarmente sfavorevoli, mettendo a rischio la pubblica e privata incolumità. Di conseguenza, la tanto attesa sfilata dei carri, in programma per domenica 11 febbraio, è rinviata a domenica 18 febbraio 2024, nella speranza di poter godere di un clima più favorevole e di poter celebrare il Carnevale nella sua piena gioia e spettacolarità.

Nonostante questo inevitabile contrattempo, le manifestazioni previste per martedì 13 febbraio sono confermate, sempre che le condizioni meteorologiche lo consentano al momento. Si spera che il tempo migliori e che sia possibile godere pienamente delle celebrazioni carnascialesche in questa giornata.

Si tratta di una decisione difficile ma dettata dalla responsabilità verso la sicurezza di tutti i partecipanti. L’Associazione Fondazione Carnevale e le autorità locali stanno lavorando per garantire che il Carnevale possa essere vissuto con la gioia e la spensieratezza che lo contraddistinguono, nel pieno rispetto delle norme di sicurezza e delle condizioni meteorologiche.