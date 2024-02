Mentre febbraio si avvicina alla sua conclusione, è il momento di esaminare attentamente la nostra busta paga e scoprire cosa c’è di nuovo, specialmente in termini di bonus e agevolazioni fiscali. Quest’anno, il governo ha introdotto diverse misure per ridurre il cuneo fiscale, ossia la differenza tra lo stipendio netto e quello lordo, e molte di queste novità entreranno in vigore proprio questo mese.

In particolare, una delle novità più attese è l’esonero contributivo totale per le lavoratrici madri, che dovrebbe fare il suo debutto nella busta paga di molte di loro. Questo esonero contributivo può portare a un significativo aumento dello stipendio, offrendo un sollievo economico prezioso. Tale agevolazione si aggiunge a quelle già applicate all’inizio dell’anno, con la riduzione della quota contributiva per i redditi da lavoro inferiori a 35.000 euro annui.

Ma non è tutto: febbraio è anche il mese del carnevale e, essendo un anno bisestile, offre ulteriori opportunità di bonus e emolumenti speciali in alcuni settori specifici.

Per capire meglio cosa aspettarsi dalla busta paga di febbraio e quali bonus si applicano, è utile fare un riassunto delle principali misure e dei relativi benefici:

Sgravio Contributivo per Buste Paga Fino a 1.923 Euro

La legge di Bilancio 2024 ha confermato lo sgravio contributivo del 7% per le buste paga il cui importo lordo non supera i 1.923 euro mensili (equivalente a 25.000 euro annui). Questo significa che i dipendenti che rientrano in questa fascia di reddito pagano una quota contributiva ridotta rispetto a quella standard. In pratica, anziché il 9,19% nel settore privato e l’8,80% nel settore pubblico, pagheranno rispettivamente il 2,19% e l’1,80%.

Grazie a questo sgravio, lo stipendio netto aumenta. Ad esempio, considerando una busta paga di 1.923 euro, il dipendente risparmierà circa 134 euro rispetto alla situazione precedente. Tuttavia, è importante tenere presente che una parte di questo importo sarà soggetta a tassazione (Irpef).

Anche coloro che hanno uno stipendio lordo compreso tra 1.923 e 2.692 euro (equivalente a 35.000 euro annui) possono beneficiare di uno sgravio contributivo, seppur ridotto al 6%.

In sintesi, febbraio porta con sé non solo il clima del carnevale, ma anche una serie di vantaggi finanziari per molti lavoratori grazie alle misure di riduzione del cuneo fiscale introdotte dal governo. È importante essere consapevoli di queste novità per comprendere appieno l’impatto che avranno sulla nostra busta paga e sulle nostre finanze personali.