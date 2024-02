Nel mondo dell’automobile, pochi nomi evocano lo spirito della semplicità, della praticità e della versatilità tanto quanto la Fiat Panda. Da quando ha debuttato sul mercato nel lontano 1980, la Panda ha conquistato il cuore degli italiani diventando un’icona della mobilità urbana. Oggi, nel 2024, Fiat presenta con orgoglio la serie speciale Fiat Pandina, un’evoluzione della celebre vettura che sposa perfettamente tradizione e innovazione. L’annuncio della Pandina è avvenuto nel suggestivo scenario dello stabilimento Stellantis di Pomigliano d’Arco (Napoli), in una data non casuale: il 29 febbraio. Proprio quel giorno, nel 1980, la prima Panda fece il suo debutto e fu presentata al presidente della Repubblica, Sandro Pertini. Una scelta di data che non solo omaggia il passato, ma guarda con fiducia al futuro.

Ciò che rende la Pandina un’auto veramente speciale sono le sue caratteristiche avanzate, che la collocano all’avanguardia nel panorama delle city car. Dotata di nuovi sistemi avanzati di assistenza alla guida (ADAS), la Pandina offre livelli senza precedenti di sicurezza e comfort per il conducente e i passeggeri. Grazie a un nuovo quadro digitale e a un volante rivisitato, l’esperienza di guida è resa ancora più intuitiva e coinvolgente.

Olivier François, AD di Fiat e direttore marketing globale di Stellantis, sottolinea con orgoglio l’importanza della Panda nel mercato automobilistico europeo. Con oltre otto milioni di unità vendute, la Panda ha conquistato il titolo di leader di mercato, confermando il suo status di icona indiscussa della mobilità urbana. La serie speciale Pandina è un tributo a questo successo, mantenendo intatti i valori di semplicità, creatività e funzionalità che hanno reso la Panda così amata nel corso degli anni.

Ma la Pandina non è solo un’auto, è un simbolo dell’affetto e dell’attaccamento degli italiani alla Panda. “Pandina”, il soprannome con cui gli italiani hanno sempre chiamato affettuosamente questa vettura, sottolinea il legame speciale che lega il popolo italiano a questo iconico veicolo.

La produzione della Fiat Panda continua a svolgersi nello stabilimento Giambattista Vico, a conferma dell’impegno a lungo termine di Fiat nel mantenere viva questa storia d’amore con l’Italia. Secondo François, la produzione proseguirà almeno fino al 2027, garantendo così che la Panda continui a percorrere le strade italiane e europee per molti anni a venire.