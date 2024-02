Un gesto di straordinaria umanità e prontezza d’intervento compiuto dall’equipaggio della Polizia Stradale di Avellino, che ha dimostrato una sensibilità eccezionale nel momento del bisogno di una giovane coppia con un neonato in gravi condizioni. La scorsa settimana, lungo il Raccordo RA02 Sa/Av, un equipaggio della Polizia Stradale di Avellino ha ricevuto una disperata chiamata di soccorso da parte di una giovane coppia. I genitori, visibilmente angosciati, riferivano che il loro neonato di soli sei mesi era in condizioni critiche e apparentemente senza vita.

Senza esitazione, l’equipaggio ha compreso l’urgenza della situazione e ha avviato immediatamente un piano di soccorso per la famiglia in difficoltà. Decidendo di staffettare l’auto della giovane coppia, i poliziotti li hanno scortati fino all’ospedale “Moscati” di Avellino, facendo strada nel traffico cittadino e contemporaneamente allertando il pronto soccorso dell’ospedale per garantire una rapida assistenza al neonato.

La prontezza d’azione e la sensibilità dimostrata dall’equipaggio hanno permesso al neonato di ricevere tempestivamente le cure necessarie. Grazie al coordinamento tra la Polizia Stradale e il personale medico dell’ospedale “Moscati”, la famiglia è giunta in ospedale in pochissimo tempo, riducendo al minimo il rischio per la vita del piccolo.

Il momento di angoscia e preoccupazione dei genitori si è trasformato in sollievo quando hanno ricevuto la conferma dal personale medico che, nonostante la gravità della situazione, il neonato era fuori pericolo di vita e sarebbe stato tenuto sotto osservazione.

Questo episodio non solo sottolinea l’importanza del lavoro svolto dalla Polizia Stradale nel garantire la sicurezza stradale, ma evidenzia anche il lato umano e compassionevole delle forze dell’ordine. L’episodio dimostra come un gesto di prontezza e altruismo possa fare la differenza nelle situazioni di emergenza più critiche, salvando vite umane e alleviando le preoccupazioni delle famiglie coinvolte.