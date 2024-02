Nella serata di ieri, i carabinieri della stazione di Castello di Cisterna hanno compiuto un arresto significativo nel contesto della lotta al traffico di sostanze stupefacenti. U. V., un ventenne residente a Cimitile, noto alle forze dell’ordine per precedenti reati, è fermato e arrestato per detenzione di droga a fini di spaccio. L’operazione è scattata quando la pattuglia dei carabinieri si è trovata in via Leopardi e ha notato il giovane U. V. La sua reazione è immediata: una tentata fuga che non è però passata inosservata agli occhi attenti delle forze dell’ordine. I carabinieri sono riusciti a raggiungerlo e a bloccarlo prontamente, impedendo la sua corsa.

Successivamente, è eseguita una perquisizione sul giovane, rivelando la presenza di una quantità significativa di sostanze stupefacenti addosso a U. V.: 2,9 grammi di crack e 4,93 grammi di cocaina, insieme a 105 euro in contanti, sospettati di essere provento di attività illecite legate allo spaccio di droga. Di conseguenza, il giovane è immediatamente arrestato e ora si trova dietro le sbarre in attesa di giudizio.