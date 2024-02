Nocera Inferiore si trova nuovamente sotto i riflettori, ma questa volta non per le sue bellezze, bensì per un nuovo e sgradevole episodio di criminalità. Una donna è stata vittima di un furto mentre si trovava a fare la spesa nel pomeriggio di oggi, all’esterno del supermercato “Eurospin” in via Cicalesi. La donna, che aveva parcheggiato l’auto per recarsi nel negozio, è stata colpita dal furto mentre era assente per pochi minuti. Al suo ritorno, ha trovato il finestrino dell’auto spaccato e la sua borsa, contenente oggetti personali e documenti, sottratta. Un colpo rapido, consumato sotto gli occhi delle telecamere di sorveglianza esterne.

La borsa, di colore rosa e della marca Liu Jo, conteneva contanti e carte di credito, oltre ai documenti personali della vittima e della sua figlia. Questo ha generato un ulteriore disagio per la donna, che ora si trova a dover affrontare la perdita di oggetti di valore sentimentale e pratico.

La vittima ha immediatamente lanciato l’allarme sui social media e ha denunciato l’episodio ai carabinieri, sperando di poter recuperare almeno i documenti smarriti. Ha anche chiesto il supporto della comunità locale per diffondere la notizia e aumentare le possibilità di ritrovare i suoi effetti personali.

Non è la prima volta che si verificano furti e danneggiamenti nell’area esterna del supermercato, nonostante la presenza di posti auto disponibili.