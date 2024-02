Le autorità locali hanno effettuato un importante arresto nella lotta al traffico di droga nella zona di Somma Vesuviana. A.B., un giovane di 21 anni con precedenti penali, è finito fermato e arrestato dai carabinieri della locale stazione per detenzione di stupefacenti a fini di spaccio. Durante una perquisizione, gli agenti hanno trovato addosso al giovane una notevole quantità di droga, lasciando pochi dubbi sulle sue attività illecite. In particolare, sono sequestrate ben 98 dosi di hashish e 45 dosi di marijuana, corrispondenti a quasi 200 grammi di stupefacente. In aggiunta alla droga, sono trovati anche 680 euro in contanti, che sono poi ritenuti provento del reato.

Di fronte alle prove schiaccianti, l’arrestato è portato in carcere in attesa di giudizio. Questo importante intervento delle forze dell’ordine dimostra l’impegno continuo nel contrastare il traffico di droga e proteggere la sicurezza della comunità locale. La rapida azione dei carabinieri ha permesso di rimuovere una quantità significativa di sostanze stupefacenti dalle strade e di portare di fronte alla giustizia coloro che mettono a repentaglio la salute e la sicurezza dei cittadini.