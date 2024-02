Il Comune di Somma Vesuviana annuncia il suo nuovo Assessore al Bilancio: Crescenzo Micillo. Con una carriera consolidata nel campo della ragioneria e del commerciale, Micillo, 59 anni, si insedia come successore di Luigi Aliperta, portando con sé una vasta esperienza e competenza nel settore. La nomina di Micillo è accolta con entusiasmo dal Sindaco di Somma Vesuviana, Salvatore Di Sarno, il quale ha sottolineato l’importanza della sua esperienza professionale nel ruolo di Assessore al Bilancio. “Da oggi il nuovo Assessore al Bilancio è Crescenzo Micillo”, ha dichiarato il Sindaco, elogiando le qualità e la preparazione del neo assessore. Inoltre, Di Sarno ha espresso gratitudine all’ex assessore Luigi Aliperta per il suo prezioso contributo durante il mandato precedente.

Micillo, oltre alla sua nuova responsabilità come Assessore al Bilancio, vanta una serie di ruoli e esperienze significative nel campo contabile e tributario. Tra i suoi incarichi, ricopre il ruolo di Consulente fiscale e tributario presso ARPAC Campania, è Revisore Unico presso il Collegio dei Revisori del Comune di Gricignano di Aversa, e ricopre il ruolo di Presidente del Collegio Sindacale del C.V.S. di Caserta. Inoltre, è attivo come Consulente presso il CONI Napoli. La sua formazione accademica in Economia e Management completa il quadro delle sue competenze.

La nomina di Micillo rappresenta un importante passo avanti per il Comune di Somma Vesuviana, evidenziando un impegno costante nell’assumere professionisti qualificati per affrontare le sfide nel settore finanziario e contabile. La vasta esperienza e competenza di Micillo si prevede contribuiranno significativamente al miglioramento della gestione finanziaria comunale e alla realizzazione degli obiettivi stabiliti dall’amministrazione.