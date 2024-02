I carabinieri della Tenenza di Castel Volturno hanno recentemente messo in atto un’operazione di sequestro preventivo di cinque immobili pericolanti situati nei pressi della spiaggia di Castel Volturno. Questo intervento è condotto in seguito all’emissione di un decreto di sequestro preventivo da parte della Procura di Santa Maria Capua Vetere, il quale è poi convalidato dal gip del Tribunale sammaritano. Le indagini, condotte in modo approfondito e coordinato dalla Procura e dai Carabinieri del Reparto Territoriale di Mondragone, hanno portato alla luce la situazione critica di questi immobili. Secondo quanto dichiarato dal procuratore Pierpaolo Bruni, gli edifici in questione occupavano illegalmente l’area demaniale marittima e versavano in uno stato di rovina che costituiva un serio e immediato pericolo per la sicurezza pubblica.

In particolare, si è evidenziato che la presenza di questi immobili pericolanti rappresentava una minaccia concreta per la pubblica incolumità, in quanto potenziale pericolo per i bagnanti che frequentano la spiaggia e come possibile rifugio per le persone senza tetto.