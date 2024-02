Una tragedia ha colpito la comunità di Nettuno con la morte di Valentina Salani, una donna di 40 anni, mentre cercava di recuperare la sua gatta Titti. Valentina è salita sul tetto di fronte al suo appartamento nel quartiere S. Giacomo, ma purtroppo qualcosa è finito terribilmente storto, e lei è caduta nell’androne del palazzo, perdendo la vita. L’incidente ha scatenato una risposta immediata da parte delle autorità locali, con i vigili del fuoco di Anzio, l’ambulanza del 118 e le volanti della polizia che sono accorse sul posto. Nonostante gli sforzi dei soccorritori, nulla ha potuto essere fatto per salvare Valentina, lasciando la sua famiglia e i suoi cari in uno stato di profonda angoscia e dolore.

La presenza dei familiari di Valentina durante l’incidente ha reso la situazione ancora più straziante, con il padre, la madre e il figlio quindicenne costretti ad assistere impotenti alla tragedia. Il marito di Valentina, che al momento dell’incidente si trovava fuori Nettuno per lavoro, è arrivato troppo tardi per poter fare qualcosa per la moglie.

I funerali di Valentina Salani si terranno domani alle 15:30 nella chiesa del Sacro Cuore, dove amici, parenti e membri della comunità avranno l’opportunità di condividere il loro dolore e ricordare la vita di una persona cara, prematuramente scomparsa in circostanze così tragiche.