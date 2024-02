La Comunità Papa Giovanni XXIII ha reso disponibili due posti di lavoro nel Servizio Civile Universale nell’ambito dell’assistenza alla disabilità e all’inclusione sociale. Il bando pubblico, aperto a candidature entro il 15 febbraio, offre un’opportunità formativa e di crescita per giovani di età compresa tra 18 e 28 anni. Il progetto, denominato “Abitare oltre le barriere 2024”, coinvolgerà i giovani volontari per un anno nel supporto a minori e adulti con disabilità che vivono in una casa famiglia dell’associazione a Pompei. Uno dei posti disponibili è riservato a giovani con bassa scolarizzazione, offrendo un’opportunità inclusiva.

Il Servizio Civile richiede un impegno di 25 ore settimanali per una durata di 12 mesi, con inizio previsto verso la fine di maggio. I volontari riceveranno un contributo mensile di 507,30 euro e avranno inoltre accesso a formazione specifica per il loro ruolo. La scadenza per candidarsi è fissata alle ore 14 di giovedì 15 febbraio 2024.

L’esperienza di Servizio Civile Universale presso la Comunità Papa Giovanni XXIII è stata positiva per i volontari, offrendo loro l’opportunità di crescere personalmente e contribuire in modo significativo al benessere degli altri. Un esempio è Mariafrancesca, volontaria che ha dichiarato: “Penso di essere cresciuta molto in questi dodici mesi e che quest’esperienza mi abbia fatto capire ancora di più chi ‘voglio essere’ nella vita: una persona che nel suo piccolo può essere di aiuto e supporto per gli altri.”