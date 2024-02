A Giugliano in Campania, nella località di Vignitella, il Capodanno sembra essere giunto in anticipo pericolosamente. I carabinieri della sezione radiomobile locale hanno svelato un magazzino segreto contenente quintali di botti e fuochi d’artificio detenuti illegalmente. La scoperta ha sollevato gravi preoccupazioni per la sicurezza, poiché una piccola scintilla avrebbe potuto causare un’esplosione devastante. Tre individui sono ora nei guai, accusati di detenzione illegale di oltre 5.000 pezzi di materiale pirotecnico di vario genere.

Il Contenuto del Magazzino:

Il magazzino scoperto conteneva un assortimento impressionante di fuochi d’artificio illegalmente detenuti. Tra gli articoli sequestrati si trovavano batterie a ventaglio, colpi di mortaio, fumogeni e materiale per il confezionamento dei botti. La scoperta comprendeva anche dispositivi particolari, come i “flame projectors”, capaci di generare alte colonne verticali di fuoco, e batterie di fuochi acquatici. La varietà e la quantità del materiale sequestrato sollevano preoccupazioni sulla potenziale portata distruttiva in caso di incidenti.

Gli Individui Coinvolti:

Tre uomini, rispettivamente di 43, 67 e 33 anni, sono stati identificati come responsabili del magazzino illegale. I residenti di Giugliano, Qualiano e Villaricca sono ora coinvolti in un’indagine che mira a comprendere l’origine e l’utilizzo previsto di tale vasto arsenale pirotecnico. Le autorità stanno indagando sulle possibili connessioni con il commercio illegale di fuochi d’artificio e sulla minaccia potenziale che questa situazione rappresenta per la sicurezza pubblica.

Il Sequestro e la Distruzione:

Il magazzino è stato sequestrato dalle forze dell’ordine, mentre il materiale pirotecnico è stato affidato agli artificieri per il campionamento e la successiva distruzione. L’obiettivo è prevenire il rischio di incidenti, esplosioni o incendi che potrebbero derivare dall’uso inappropriato di questo pericoloso inventario.

La Priorità della Sicurezza:

L’incidente ha evidenziato la necessità di considerare la sicurezza come una priorità, anche quando si tratta di eventi festivi come il Capodanno. La detenzione illegale di fuochi d’artificio può portare a conseguenze gravi e mettere a rischio la vita delle persone e la sicurezza delle comunità. Le autorità invitano alla consapevolezza e alla denuncia di situazioni simili per prevenire potenziali tragedie.