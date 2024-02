La provincia di Brindisi è nuovamente scossa da un tragico incidente stradale, culminato nella perdita di due giovani vite e nel ferimento grave di un terzo individuo. L’incidente è avvenuto lungo la provinciale che collega Mesagne a Torre Santa Susanna, intorno alle 20:30 di ieri sera, quando due auto, una Fiat Punto e una Bmw 320, sono entrate in collisione per cause ancora in fase di accertamento. Nel drammatico schianto, ha perso la vita una coppia di giovanissimi: Matilde Chionna, una ragazza di soli 18 anni di Latiano, e Matteo Buccoliero, un giovane di 20 anni residente a Sava, provincia di Taranto, figlio del magistrato Mariano Buccoliero. La ragazza, appassionata di pallavolo, aveva appena concluso una partita a Oria contro il Monopoli, mentre Matteo l’aveva accompagnata. Purtroppo, poco dopo l’evento sportivo, si è verificata la tragedia.

Il guidatore dell’altra vettura coinvolta, un 32enne di Erchie, ha riportato gravi ferite ed è trasportato d’urgenza presso l’ospedale Perrino di Brindisi, dove è stato ricoverato con un trauma addominale. Nonostante le gravi lesioni, al momento del trasporto era cosciente e vigile.

La scena dell’incidente è rapidamente presidiata dalle autorità locali, con l’intervento delle ambulanze del 118, della polizia di stato, della polizia locale e dei vigili del fuoco. Tuttavia, nonostante gli sforzi dei soccorritori, per i due giovani non c’è stato nulla da fare: entrambi sono deceduti sul colpo a causa dell’impatto violento.

I rilievi sul luogo dell’incidente sono condotti dalla polizia locale di Mesagne, che ha ascoltato alcuni testimoni oculari per cercare di comprendere le dinamiche dell’evento. Le condizioni meteo avverse, caratterizzate da una pioggia che ha reso viscido l’asfalto, potrebbero aver contribuito allo scontro fatale.

La terribile dinamica dell’incidente ha visto le due auto, viaggiando in direzioni opposte lungo la provinciale, collidere frontalmente, causando lo schianto e l’uscita di strada della Fiat Grande Punto. La Bmw è rimasta al centro della carreggiata, mentre la Fiat è completamente accartocciata dall’impatto.