Nella scorsa notte, un incidente stradale ha scosso la tranquilla via Tagliamento ad Avellino. Poco dopo la mezzanotte, un’auto e una minicar si sono scontrate, le cause dell’accaduto sono ancora da accertare. L’incidente ha richiesto un intervento tempestivo dei soccorsi, inclusi i vigili del fuoco, che hanno collaborato con il personale del 118 per assistere i feriti. Entrambi i giovani coinvolti nell’incidente, il 16enne della minicar e l’altro un ventenne, sono trasportati in ospedale al San Giuseppe Moscati: uno di Monteforte Irpino e l’altro di Avellino. Il più giovane è molto grave.

L’operazione di salvataggio è risultata complessa, poiché i caschi rossi hanno dovuto estrarre il giovane alla guida della minicar dalle lamiere dell’auto, dove era rimasto bloccato a seguito dell’impatto. Le forze dell’ordine hanno contribuito a garantire la sicurezza della zona, consentendo ai soccorsi di operare senza impedimenti e conducendo i rilievi necessari per comprendere la dinamica dell’incidente e valutare eventuali responsabilità.

Al momento, resta da chiarire cosa abbia causato lo scontro tra i due veicoli e se vi siano stati comportamenti o condizioni che abbiano contribuito all’incidente.