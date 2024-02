Il sindaco Pasquale Aliberti di Scafati ha recentemente tenuto un importante incontro con cittadini e associazioni presso l’Aula consiliare della Biblioteca comunale per discutere della questione del ripristino del pronto soccorso dell’ospedale locale e affrontare più ampiamente le preoccupazioni legate alla carenza di assistenza sanitaria sia ospedaliera che territoriale. Il confronto è motivato anche dall’esito del giudizio promosso dall’Asl di Salerno contro l’ordinanza sindacale n. 18 del 25 ottobre 2023. In risposta a questo sviluppo, il sindaco Aliberti ha annunciato la sua intenzione di richiedere un nuovo incontro con il direttore generale dell’Asl Salerno, Gennaro Sosto. L’obiettivo principale di questa richiesta è quello di ottenere un aggiornamento sulla procedura concorsuale in corso per l’assunzione del personale necessario alla riapertura del pronto soccorso presso il Pronto Soccorso di Scafati.

La Direzione generale dell’Asl Salerno aveva fatto riferimento a questa procedura dinanzi al TAR, citandola come parte del processo volto a garantire il diritto alla salute dei cittadini di Scafati. Questo incontro rappresenta quindi un passo fondamentale per mantenere un dialogo aperto tra le istituzioni e la comunità locale, nonché per cercare soluzioni concrete che possano migliorare l’assistenza sanitaria nella zona.

La questione del pronto soccorso è di vitale importanza per la sicurezza e il benessere dei cittadini, e il sindaco Aliberti dimostra con questa iniziativa un impegno tangibile nel cercare soluzioni efficaci e rapide per affrontare questa sfida.