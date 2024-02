Nella tarda serata di ieri, un incidente stradale ha scosso la tranquillità della A16 Napoli-Canosa, precisamente nel territorio di Monteforte Irpino, in provincia di Avellino. Secondo quanto riportato, il conducente ha perso il controllo del veicolo, finendo contro il muro che costeggia la carreggiata e causando il ribaltamento dell’auto. Fortunatamente, nonostante l’incidente, il conducente, il cui viaggio era diretto in Puglia, ha riportato solo lievi ferite e non ha subito gravi conseguenze. Sul posto sono intervenuti prontamente i sanitari del 118, che hanno provveduto a medicare il conducente, assicurandosi che le sue condizioni fossero sotto controllo.

Anche i Vigili del Fuoco del Distaccamento di Avellino hanno prestato soccorso, intervenendo per rimuovere il veicolo incidentato e ripristinare la viabilità nella zona. Grazie alla tempestività delle operazioni di soccorso e al pronto intervento delle autorità competenti, l’incidente non ha avuto conseguenze più gravi e il traffico è stato ripristinato nel più breve tempo possibile.