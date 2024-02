Oggi ha preso il via al Santobono di Napoli l’ABF Digital Lab, un progetto educativo promosso dalla Andrea Bocelli Foundation (ABF) a favore della didattica in ospedale. Questo iniziativa, avviata a novembre 2021 presso il presidio ospedaliero del Pausillipon, si estende ora anche al Santobono, arricchendo ulteriormente l’offerta formativa per i giovani pazienti. La donazione dell'”ABF TeachBus” da parte della Fondazione rappresenta un passo significativo in questa direzione. Il TeachBus è un mobile appositamente progettato per ospitare tablet e computer, fornendo così gli strumenti necessari per implementare la didattica a distanza direttamente nei reparti ospedalieri. Oltre al TeachBus, la Fondazione ha consegnato anche la piattaforma “ABF Educational”, che offre un’ampia selezione di contenuti educativi per arricchire l’esperienza di apprendimento dei giovani pazienti.

Finora, più di 17.000 studenti hanno beneficiato degli interventi progettuali ABF presso scuole ospedaliere pediatriche in tutta Italia, inclusi rinomati istituti come il Gaslini di Genova, il Meyer di Firenze, il Burlo Garofolo di Trieste e il Salesi di Ancona. La consegna di 14 TeachBus in varie località italiane, comprese scuole ricostruite nelle zone colpite dal sisma del centro Italia nel 2016 come Sarnano, Muccia e Sforzacosta, dimostra l’impegno continuo della Fondazione nel promuovere l’accesso all’istruzione e alla formazione, anche in contesti difficili.

Alla consegna del TeachBus al Santobono erano presenti importanti figure istituzionali e ospedaliere, tra cui il direttore sanitario Maria Vittoria Montemurro, il direttore medico Daniela Schiavone e la referente per la Scuola in Ospedale Caterina Battista.

Il direttore generale della Fondazione, Laura Biancalani, ha sottolineato che il progetto nasce all’interno di un protocollo d’intesa tra la Fondazione Andrea Bocelli, il Ministero dell’Istruzione e l’Associazione Ospedali Pediatrici Italiana. Questo progetto mira a garantire il diritto all’educazione anche nei reparti ospedalieri, offrendo una didattica innovativa e di qualità che è fondamentale per il benessere e la crescita dei giovani pazienti.