La scomparsa di Aniello Ambrosio, 71 anni, ha gettato la sua famiglia nella disperazione e nell’incertezza, poiché da quasi cinque giorni le sue tracce si sono perse. L’anziano, che combatte da anni contro un cancro, era stato visto per l’ultima volta a San Giuseppe Vesuviano. Tuttavia, il suo ultimo avvistamento è avvenuto nella zona di Casilli, da cui è poi scomparso senza lasciare alcuna traccia. Nonostante le ricerche avviate dalla famiglia e le segnalazioni provenienti da diverse zone, tra cui Gianturco a Napoli, finora non è stato possibile rintracciare Aniello.

La famiglia ha prontamente sporto denuncia presso le autorità competenti e ha intensificato gli sforzi per ritrovare l’anziano, cercando in tutti i luoghi dove potrebbe essere andato. Anche la redazione di “Chi l’ha Visto” è informata della scomparsa di Aniello. Nonostante gli sforzi profusi e le ricerche condotte anche a San Giuseppe Vesuviano, finora non c’è stata alcuna traccia di lui.

In questa situazione di preoccupazione e angoscia, ogni informazione potrebbe essere fondamentale per riportare Aniello sano e salvo tra i suoi cari. Si prega chiunque abbia visto Aniello dopo l’ultimo avvistamento o disponga di informazioni utili di contattare immediatamente le autorità competenti o la famiglia stessa. La collaborazione di tutti è essenziale in situazioni come queste, e la condivisione dell’appello sui social media potrebbe contribuire a diffondere la ricerca e aumentare le possibilità di ritrovare Aniello al più presto.