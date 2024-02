Ieri sera, durante un servizio di controllo del territorio, gli agenti del Commissariato di San Giuseppe Vesuviano hanno fermato un’auto in piazza Garibaldi, scoprendo a bordo quattro individui. Durante il controllo, il conducente è stato trovato in possesso di 39 involucri di crack, con un peso totale di 8,5 grammi. A seguito di questa scoperta, il ragazzo al volante, un 15enne di Boscoreale con precedenti specifici, è stato arrestato per detenzione illecita di sostanze stupefacenti.

Oltre all’accusa di detenzione di stupefacenti, al giovane è stata anche contestata una violazione del Codice della Strada per guida senza patente. Questo episodio dimostra l’importanza dei servizi di controllo del territorio condotti dalle forze dell’ordine per contrastare il traffico di droga e garantire la sicurezza pubblica.