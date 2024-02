Un caso di furti d’arte ha fatto scalpore, coinvolgendo un 42enne residente a Castel Volturno, nel Casertano. L’uomo è accusato di aver sottratto opere preziose, non solo in Italia ma anche all’estero, inclusi il British Museum. Tutto è cominciato con il furto di una piastrella dal pavimento di una sala ottocentesca della prestigiosa Reggia di Caserta, un patrimonio storico e artistico di inestimabile valore. Questo evento ha attivato le indagini dei Carabinieri della Sezione Operativa della Compagnia di Caserta, datate 16 marzo 2023.

Le indagini hanno portato al recupero della piastrella rubata, un pezzo unico del Palazzo Vanvitelliano, e hanno portato alla luce ulteriori prove che hanno incriminato il 42enne di Castel Volturno. Ma la scoperta più sorprendente è avvenuta quando le autorità hanno trovato non solo la piastrella rubata, ma anche altre opere d’arte trafugate, incluso un targa dal mezzo busto di John Ray, oltre a un’altra in bronzo asportata dal Guards Crimean War Memorial, situato nella piazza Waterloo di Londra, nel prestigioso British Museum.

Questi ritrovamenti hanno sollevato domande sulle attività del 42enne e sulla sua possibile connessione con una rete internazionale di traffico di opere d’arte rubate. Le indagini sono in corso per tracciare la provenienza e la storia di questi oggetti d’arte preziosi, al fine di restituirli alle istituzioni di provenienza e portare alla giustizia coloro che sono coinvolti in questo illecito commercio.