A Napoli, un uomo è bloccato e denunciato dalla polizia per tentata estorsione dopo aver cercato di ottenere denaro in cambio della restituzione di uno smartphone smarrito. L’episodio ha avuto luogo presso il Commissariato San Giovanni-Barra.

La Denuncia dello Smarrimento:

Nel pomeriggio di ieri, un cittadino si è recato presso gli uffici del Commissariato San Giovanni-Barra per segnalare lo smarrimento del suo telefono cellulare. Ha raccontato di aver notato la mancanza del telefono e, cercando di chiamare la propria linea da un altro dispositivo, è contattato da un individuo che gli ha chiesto del denaro in cambio della restituzione del telefono.

L’Incontro e il Blocco:

Il soggetto ha fissato un appuntamento nei pressi di corso San Giovanni a Teduccio per la consegna del denaro. Gli agenti della polizia, informati della situazione, si sono recati sul posto prestabilito e hanno individuato e bloccato un uomo di 42 anni, originario di Cercola, che aveva in possesso il telefono smarrito.

Denuncia per Tentata Estorsione:

Il 42enne è finito quindi denunciato per tentata estorsione in relazione al suo tentativo di ottenere denaro in cambio della restituzione dello smartphone. La polizia ha agito prontamente per impedire che l’atto di estorsione avesse successo, assicurando il cittadino che aveva denunciato lo smarrimento del telefono.