Gli agenti del Commissariato Vasto-Arenaccia, impegnati in un servizio di controllo del territorio mirato a garantire la sicurezza e la legalità, hanno vissuto un momento di azione e prontezza lungo via Acquaviva. Mentre percorrevano la via, il loro sguardo attento si è posato su un uomo visibilmente angosciato, inseguito da un altro individuo. La richiesta d’aiuto sottolineava l’urgenza dell’intervento, e i poliziotti, con tempestività, si sono diretti verso la scena. La situazione si è svelata con la cattura del secondo individuo, un 24enne rumeno con pregresse esperienze con la giustizia, anche in contesti simili. La sua azione criminale consisteva nell’aver penetrato in un’area riservata al personale di un esercizio commerciale, presumibilmente un supermercato, e nell’aver asportato diversi cartoni carichi di generi alimentari.

Il procedimento di arresto è eseguito in modo ordinato e professionale. I poliziotti, con decisione, hanno fermato il sospetto, assicurandosi che ogni passo fosse eseguito con precisione. Il 24enne rumeno è tratto in arresto per furto aggravato, un reato che riflette la gravità del suo comportamento.

La refurtiva, costituita dai generi alimentari sottratti, è stata restituita al direttore del supermercato. Quest’atto, oltre a essere una pratica standard nel contesto delle forze dell’ordine, serve a preservare le prove del reato, assicurandosi che la merce recuperata possa essere utilizzata nei procedimenti giudiziari.