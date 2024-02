Gli agenti del Commissariato di Torre del Greco sono intervenuti prontamente in via De Nicola in seguito alla segnalazione di un uomo che stava tentando di rubare dei condizionatori da un garage privato. L’operazione di controllo del territorio ha portato alla rapida identificazione e all’arresto del sospetto. Sul posto, i poliziotti hanno sorpreso l’uomo con due scatole contenenti i condizionatori, mentre cercava di allontanarsi furtivamente. Il sospetto è stato prontamente bloccato e durante la perquisizione è stato trovato in possesso dei due condizionatori, completi di relativi motori. Inoltre, è emerso che il comando elettrico del garage era stato manomesso, confermando ulteriormente l’intento criminale dell’uomo.

Il soggetto arrestato è un uomo di 34 anni di Napoli, già noto alle forze dell’ordine per precedenti penali. È stato tratto in arresto con l’accusa di furto aggravato e danneggiamento, reati che comportano gravi conseguenze legali.