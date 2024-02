Un incendio di vasta portata ha colpito un cantiere della Gori nell’area di Fosso Imperatore, a Nocera Inferiore, mettendo a repentaglio attrezzature e strutture vitali per il progetto in corso. Le fiamme sono infatti divampate consumando il materiale depositato nella zona, tra cui mezzi pesanti, container adibiti a uffici e ruspe, causando danni considerevoli. I vigili del fuoco hanno affrontato un compito arduo per domare il rogo, che ha richiesto ore di impegno e sforzi per mettere in sicurezza l’area. Il bilancio dell’incendio è pesante, con gravi danni materiali e un impatto significativo sulle attività del cantiere. Ora, gli investigatori dei Carabinieri sono sul campo per determinare le cause dell’incidente e rispondere alla domanda cruciale su cosa abbia innescato le fiamme.

Il cantiere coinvolto era dedicato alla realizzazione della rete fognaria per il depuratore di Angri ed era avviato lo scorso ottobre. Questo evento ha rallentato notevolmente i progressi del progetto e ha sollevato preoccupazioni per la sicurezza e la stabilità dell’area.

Le indagini in corso mirano a individuare le circostanze esatte dell’incendio, valutando ogni possibile ipotesi, dalla negligenza all’azione dolosa. È fondamentale per la comunità e per le autorità competenti comprendere le cause dell’incendio al fine di prevenire futuri incidenti e garantire la sicurezza degli operatori e delle strutture coinvolte in progetti simili.