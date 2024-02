A San Nicola la Strada, in provincia di Caserta, un tragico incidente ha colpito una famiglia, portando alla morte di un’anziana residente. L’incidente, avvenuto nella sua abitazione, ha scosso la comunità locale e ha sollevato preoccupazioni riguardo alla sicurezza domestica. Secondo quanto emerso dai primi accertamenti condotti dai vigili del fuoco di Caserta, il distaccamento di Marcianise, l’incidente è causato da un incendio che si è sviluppato all’interno dell’abitazione dell’anziana. Si ritiene che l’incendio sia innescato da una fuga di gas proveniente da una piccola stufa per uso domestico alimentata a metano, utilizzata dall’anziana per scaldarsi.

Quando i vigili del fuoco sono arrivati sulla scena, hanno trovato la donna con ustioni estese su quasi tutto il corpo. Il rapido intervento dei pompieri ha impedito che le fiamme si propagassero ulteriormente all’interno dell’appartamento, limitando i danni materiali ma non evitando le gravi conseguenze per l’anziana.

La vittima è stata prontamente trasportata in ospedale, tuttavia le sue ferite erano così gravi che purtroppo non è riuscita a sopravvivere. È deceduta poco dopo il suo ricovero a causa delle ustioni riportate.

Questo tragico incidente serve da tragico promemoria sull’importanza della sicurezza domestica, in particolare riguardo all’uso di apparecchiature alimentate a gas. È fondamentale prendere tutte le precauzioni necessarie per prevenire incidenti simili, quali la corretta installazione e manutenzione degli apparecchi a gas e l’uso di rilevatori di gas per monitorare eventuali fughe.