Non hanno effettuato il corretto conferimento dei rifiuti indifferenziati, e per questo 71 persone sono multate dalla polizia municipale a Pomigliano d’Arco (Napoli), dopo i controlli effettuati nei fine settimana insieme agli addetti della società che gestisce la raccolta. Controlli che erano annunciati dall’amministrazione comunale guidata dal sindaco Raffaele Russo, nelle scorse settimane, ed effettuati su condomini ed esercizi pubblici, negozi, bar, ristoranti, studi. Le multe nei prossimi giorni saranno notificate ai diretti interessati. Oltre alla contravvenzione, per gli esercizi pubblici, a seconda della gravità dell’inosservanza, è prevista anche la chiusura dell’attività da uno a 15 giorni.

“La corretta gestione dei rifiuti – fanno sapere dal Comune – è fondamentale per la nostra città. Il secco indifferenziato compromette il nostro ambiente e il processo di riciclo. Ricordiamo a tutti i cittadini di Pomigliano d’Arco l’importanza della Raccolta Differenziata. Separare i rifiuti correttamente è un dovere civico che preserva la pulizia e la salute della nostra comunità. Le istruzioni, ampiamente pubblicizzate e disponibili sui nostri canali ufficiali, sono state create per garantire una gestione più efficiente ed ecologica dei rifiuti, contribuendo così alla salute del nostro pianeta e alla pulizia della nostra amata città”.