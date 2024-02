Nuova segnalazione dei cittadini sulla situazione di emergenza criminalità che interessa l’Asse Mediano, superstrada della città metropolitana di Napoli. Una ennesima rapina avvenuta tra Arzano e Melito testimoniata da un automobilista incolonnato nel traffico che ha visto e fotografato una coppia di persone a bordo di uno scooter accostarsi ad un’auto, battere violentemente con una pistola sul finestrino intimando di farsi consegnare soldi e gioielli. La foto dei malviventi che minacciano la vittima di turno è attenzionata al deputato dell’Alleanza Verdi-Sinistra Francesco Emilio Borrelli.

“Da tempo – le parole del parlamentare – richiediamo una task-force continua per fermare questo fenomeno che prima o poi potrebbe tramutarsi in tragedia. Non si può escludere a priori che uno di questi criminali, senza coscienza e scrupoli, possa, o per l’effetto di stupefacenti, o perché preso dal panico, o per un errore di valutazione, far fuoco e sparare a degli innocenti. Gli automobilisti al ritorno da una dura e lunga giornata di lavoro non possono giocare a dadi con la loro sicurezza e la loro vita”.