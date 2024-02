In una mattinata che sembrava come tutte le altre a Casalnuovo di Napoli si è verificata un’azione criminale violenta e ben pianificata. Ignoti armati di pistole e fucili hanno fatto irruzione in una società che si occupa di noleggio e raccolte a terzi di slot machine, perpetrando una rapina a mano armata. L’evento ha avuto luogo in via Nazionale delle Puglie, all’altezza del km 35,6, dove almeno quattro individui incappucciati e mascherati con passamontagna e cappelli hanno preso d’assalto l’edificio. Dalla ricostruzione preliminare, sembra che i rapinatori abbiano fatto entrare i dipendenti in una sala e successivamente abbiano avuto accesso al caveau, dove hanno messo le mani sul denaro della società.

Al momento, il valore esatto del bottino è ancora in fase di quantificazione, ma si stima che possa superare i 300mila euro. Dopo aver compiuto il colpo, i rapinatori si sono dileguati, facendo perdere le proprie tracce alle autorità.

Fortunatamente, non sono esplosi colpi e nessuno è rimasto ferito durante l’incidente. Tuttavia, l’evento ha scosso la comunità locale e ha innescato un’ampia operazione di indagine da parte dei carabinieri di Castello di Cisterna e della tenenza locale. Gli investigatori sono impegnati nel ricostruire l’esatta dinamica dell’evento e nel raccogliere quante più prove possibile per individuare e arrestare i responsabili.