Tra Torre del Greco e Napoli un’azione criminale ha scosso la comunità locale quando tre individui hanno compiuto una rapina armata presso un ufficio postale, portando via un bottino di alcune centinaia di euro. L’intervento deciso dei carabinieri ha permesso di eseguire un’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal giudice per le indagini preliminari di Torre Annunziata, conducendo così all’arresto dei tre indagati per rapina aggravata. L’episodio criminale si è verificato nel tardo pomeriggio del 26 gennaio all’interno dell’ufficio postale situato in via Monsignor Felice Romano a Torre del Greco.

Secondo quanto emerso dalle indagini condotte dagli inquirenti, due dei tre indagati sono entrati nell’ufficio postale, che al momento era gremito di persone, brandendo armi da fuoco e causando panico tra i presenti. Con minacce e intimidazioni, hanno requisito un totale di 730 euro dalle casse degli sportelli ancora in funzione, oltre alla borsa di una dipendente in servizio.

Nel frattempo, il terzo complice rimaneva all’esterno dell’ufficio postale, svolgendo il ruolo di palo per garantire la copertura dell’azione criminale. L’uso di maschere per coprire i volti dei rapinatori non è stato sufficiente a eludere l’identificazione grazie alle telecamere di videosorveglianza, che hanno registrato ogni fase della preparazione e dell’esecuzione della rapina.

Gli arrestati sono trasferiti presso la casa circondariale di Napoli-Poggioreale “Giuseppe Salvia”, dove resteranno a disposizione dell’autorità giudiziaria per le ulteriori indagini e il processo legale.