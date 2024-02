Una tragica situazione è avvenuta poco fa a Torre Annunziata, dove una ragazza quindicenne è precipitata dal balcone della sua abitazione al primo piano di uno stabile. Le circostanze precise di questo evento drammatico sono ancora da chiarire e sono oggetto di indagine da parte dei carabinieri della Compagnia di Torre Annunziata. La giovanissima, fortunatamente cosciente, è prontamente soccorsa e trasportata in ospedale al San Leonardo di Castellammare in codice rosso, testimoniando la gravità della situazione.

In questo momento, le autorità stanno lavorando per ricostruire gli eventi che hanno portato a questa tragedia, cercando di comprendere le cause e le circostanze che hanno condotto alla caduta della ragazza dal balcone. Si tratta di un momento di grande dolore e apprensione per la comunità locale, e le autorità stanno dedicando tutte le risorse necessarie per svolgere un’accurata indagine e fare luce su quanto accaduto.