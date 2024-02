èCasalnuovo turbata da un atto violento e intimidatorio giovedì notte, quando numerosi colpi di pistola sono esplosi all’indirizzo di una concessionaria per il noleggio di auto e scooter in via Filichito. Il titolare della concessionaria, giunto sul posto la mattina successiva, ha fatto una scoperta sconvolgente: diversi fori di proiettile nella serranda e bossoli sparsi a terra. L’episodio è prontamente denunciato alle autorità competenti e il video ripreso dalle telecamere di sorveglianza inviato sia alle forze dell’ordine che al deputato Francesco Emilio Borrelli. Le immagini mostrano chiaramente due individui armati, scesi da un’auto bianca, che aprono il fuoco verso la concessionaria e le vetture parcheggiate nel cortile, per poi fuggire velocemente.

Francesco Emilio Borrelli, deputato, e Rosario Visone, co-portavoce regionale di Europa Verde, hanno condannato fermamente questo atto criminale e vigliacco. Hanno sottolineato la preoccupante recrudescenza di episodi simili avvenuti di recente a Casalnuovo e hanno ribadito la necessità di un’azione decisa da parte delle forze dell’ordine, specialmente nelle ore notturne e nei quartieri più a rischio della città.

Invitando la cittadinanza a collaborare con le autorità, anche in forma anonima, Borrelli e Visone hanno espresso la loro solidarietà al commerciante che ha avuto il coraggio di denunciare tempestivamente l’episodio. Hanno assicurato che seguiranno da vicino la vicenda finché non saranno individuati e catturati gli autori di questo vile gesto criminale, nella speranza di ristabilire la sicurezza e la tranquillità nella comunità di Casalnuovo.