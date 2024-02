Un’operazione dei carabinieri della sezione operativa di Torre del Greco ha portato all’arresto di un padre e suo figlio, Pasquale e Paolo Angelone, rispettivamente di 66 e 40 anni. I due sono accusati di detenzione di droga a fini di spaccio dopo che sono stati scoperti quattro chili di hashish in un deposito di loro proprietà.

Il Ritrovamento della Droga:

Durante una perquisizione nel deposito, i carabinieri hanno rinvenuto tre chili e 900 grammi di hashish, suddivisi in 39 panetti pronti per il successivo traffico di sostanze stupefacenti. Il deposito, inoltre, conteneva materiale utilizzato per il confezionamento delle dosi e oltre 2.000 euro in contanti, considerati provento dell’illecita attività.

Le Accuse:

Padre e figlio sono arrestati con l’accusa di detenzione di droga a fini di spaccio. La scoperta del materiale per il confezionamento delle dosi e del denaro in contanti suggerisce un’attività organizzata e un coinvolgimento significativo nel traffico di sostanze stupefacenti.

Destinazione in Carcere e Attesa del Giudizio:

Dopo l’espletamento delle formalità di rito, Pasquale e Paolo Angelone sono portati in carcere, dove sono in attesa di essere giudicati per i reati commessi. L’inchiesta in corso cercherà di fare chiarezza sulla portata dell’attività di spaccio e sul coinvolgimento dei due soggetti nelle reti criminali legate al traffico di droga.