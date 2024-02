Nella mattinata odierna, presso il suggestivo contesto di Pompei, presentato e consegnato il progetto esecutivo per la riqualificazione di piazza Bartolo Longo. Questo intervento, finalizzato alla trasformazione e miglioramento delle aree circostanti, è illustrato dai progettisti del concessionario, su incarico dell’Ente autonomo Volturno, che funge da stazione appaltante per il progetto. L’avvio dei lavori è fissato per il prossimo lunedì, 19 febbraio, con una prospettiva di completamento entro dicembre 2024. La riunione è caratterizzata dalla partecipazione di diverse figure chiave, tra cui rappresentanti dell’EaV, del Comune di Pompei, del Pontificio Santuario della Beata Vergine del Rosario di Pompei, del Parco Archeologico di Pompei, dell’Unità Grande Pompei, del concessionario e della ditta incaricata dell’esecuzione dei lavori.

L’evento ha offerto l’opportunità di discutere dettagliatamente gli aspetti tecnici e pratici del progetto, nonché di coordinare gli sforzi e le risorse necessarie per garantire il successo dell’iniziativa. La riqualificazione di piazza Bartolo Longo rappresenta un passo significativo verso la valorizzazione e la fruizione ottimale di uno dei luoghi simbolo di Pompei, contribuendo al contempo alla crescita e al benessere della comunità locale.