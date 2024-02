Il personale della Polizia di Stato ha eseguito un’ordinanza di custodia cautelare in IPM e di collocamento in comunità nei confronti di due giovani, su richiesta della Procura della Repubblica di Napoli. L’ordinanza è emessa dal Giudice per le Indagini Preliminari presso il Tribunale per i Minorenni di Napoli, in relazione infatti a un grave episodio avvenuto nel mese di giugno 2023 presso il centro commerciale “La Cartiera” di Pompei. I due giovani sono individuati come presunti autori di una tentata rapina di uno scooter e di lesioni aggravate ai danni di un coetaneo nel parcheggio del suddetto centro commerciale. L’attività investigativa condotta dagli agenti del Commissariato di Pompei, in stretta collaborazione con la Procura, ha permesso di raccogliere elementi di prova significativi, inclusi i video delle telecamere di sorveglianza.

L’episodio, che ha suscitato sgomento e preoccupazione nella comunità locale, è stato oggetto di attenta analisi da parte delle autorità competenti. La decisione di adottare misure cautelari nei confronti dei due giovani è presa in considerazione della gravità dei fatti contestati e al fine di garantire la tutela della sicurezza pubblica e dei diritti delle vittime.

Il collocamento in comunità, insieme alla custodia cautelare in IPM (Instituto Penale Minorile), rappresenta una misura finalizzata a garantire un adeguato controllo sul comportamento dei minori coinvolti, fornendo nel contempo un’opportunità di recupero e reinserimento sociale.