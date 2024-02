Il Comune di Pompei, sotto la guida di Carmine Lo Sapio, ha preso una decisione significativa per migliorare la sicurezza stradale nella città: l’eliminazione di quattro passaggi a livello. Questa scelta è infatti formalizzata attraverso una delibera di giunta, che ha ratificato il progetto esecutivo per gli interventi di compatibilizzazione urbana della linea ferroviaria nel territorio comunale. La configurazione geografica del territorio cittadino comporta la presenza di numerosi punti in cui le reti ferroviarie si intersecano con le strade cittadine. Per evitare interferenze con le strade e ridurre il rischio di congestione del traffico, il progetto prevede quindi di superare la viabilità stradale attraverso cavalcavia o sottovia. Questo permetterà di eliminare la divisione del territorio causata dalla linea ferroviaria Torre Annunziata-Poggiomarino.

In particolare, saranno eliminati i passaggi a livello di via Nolana, via Fucci, via Crapolla I e II. L’obiettivo principale di questa iniziativa è quello di migliorare la fluidità del traffico e garantire una maggiore sicurezza per i cittadini.

L’eliminazione dei passaggi a livello sulle reti ferroviarie è diventata un elemento centrale della programmazione dei lavori di ristrutturazione da parte di Eav, l’ente che gestisce il trasporto ferroviario nella regione. Parallelamente all’eliminazione dei passaggi a livello, sono previsti interventi di mitigazione tecnologica per ridurre i possibili rischi legati all’attraversamento delle linee ferroviarie.