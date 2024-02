L’associazione Il Carro, con il patrocinio del Comune di Poggiomarino e di Città metropolitana, ha regalato ai bimbi di Poggiomarino un Carnevale bellissimo. All’ organizzazione impeccabile delle associazioni di danza e musicali che dopo anni sono scese in campo grazie al consigliere delegato Salvatore De Rosa, i poggiomarinesi hanno risposto riempiendo le piazze principali del paese. Il ritorno al Carnevale storico con la partenza dei carri seguiti dai giovani ballerini delle scuole di ballo è stato salutato con enorme entusiasmo che ha travolto Poggiomarino fino a convincere gli amministratori: “Più volte ci siamo chiesti se la formula del carro allegorico piacesse ancora e mentre noi tutti abbiamo lavorato per divertire i cittadini, piccoli e meno giovani, la loro presenza massiccia ha convinto noi: l’anno prossimo ci impegneremo per aumentare il numero dei Carri. Perchè Poggiomarino merita il vero grande Carnevale” fa sapere De Rosa, consigliere con delega speciale al Carnevale.

“Ho avuto modo di vivere in prima persona il clima che si respirava per le strade poggiomarinesi e devo dire che la mission che avevamo in mente quando abbiamo proposto ” il cartellone degli eventi metropolitani” era proprio questa, essere di supporto ai Comuni per far si che potessero organizzare eventi come quelli che l’amministrazione Falanga e l’Associazione il Carro hanno organizzato per Poggiomarino. Eventi partecipati e che potessero contribuire a dare lustro al territorio ed a tutta la comunità.

Un ringraziamento speciale al consigliere De Rosa, delegato al carnevale, che ha fortemente voluto la rinascita della sfilata dei carro allegorici ed all’associazione il Carro che ha messo in campo una squadra di volontari che ha lavorato diversi mesi, anche di notte, per regalare ai poggiomarinesi queste giornate di festa”, dichiara il consigliere metropolitano, Felice Sorrentino.

“Poggiomarino ha la straordinaria capacità di esserci sempre. Di scendere in piazza per le manifestazioni sentite, per motivazioni sociali importanti, ma poi sa anche prendersi in giro e sa presentarsi agli appuntamenti di divertimento. Abbiamo regalato lo storico Carnevale a tutti ed i nostri concittadini, riempiendo numerosi le strade del paese, ci hanno dato ancora una volta motivazione per andare avanti” conclude un entusiasta primo cittadino, Maurizio Falanga.