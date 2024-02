Un intervento tempestivo dei carabinieri, in collaborazione con il personale dell’ASL, è riuscito a salvare un cane pitbull che si trovava in stato di abbandono estremo in un’abitazione di via Nazionale a Pimonte. Il tutto si è reso possibile grazie all’allerta fornita da un’associazione dedicata alla protezione e alla tutela degli animali. I militari, giunti sul posto dopo la segnalazione, hanno fatto una triste scoperta: il cane pitbull era legato ad un albero con una catena, circondato da rifiuti e carcasse d’auto. Le condizioni in cui si trovava l’animale erano disperate e denotavano un totale abbandono da parte del proprietario.

Senza esitazione, i carabinieri hanno provveduto a liberare il povero cane e lo hanno affidato alle cure di un canile di Ottaviano, dove riceverà le cure e l’attenzione necessarie per recuperare la sua salute e il suo benessere. Nel frattempo, il proprietario del pitbull, un uomo di 64 anni residente nella zona, è finito denunciato per maltrattamento di animali e sarà chiamato a rispondere delle sue azioni davanti alla legge.