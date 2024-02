La mensa della scuola dell’infanzia e della scuola primaria di Casali di Roccapiemonte è chiusa dopo la scoperta di pezzi di metallo nel risotto, un incidente che ha sollevato preoccupazioni sulla sicurezza alimentare e sullo stato strutturale delle strutture scolastiche. L’allarme è lanciato lo scorso 8 febbraio, quando una maestra ha notato la presenza di pezzetti di metallo nel risotto, prima che il pasto fosse servito agli alunni. L’amministrazione comunale ha prontamente agito, sospendendo il servizio mensa con un’ordinanza e dando il via a un’indagine più approfondita.

L’ispezione dei carabinieri del Nas, degli ispettori dell’Asl Salerno e dei vigili del fuoco ha rivelato numerose carenze sia a livello strutturale che igienico-sanitario nelle strutture della mensa. In particolare, si è scoperto che i filamenti di metallo nel riso si erano staccati dai barattoli di pelati, evidenziando una possibile contaminazione accidentale del cibo.

Il Comune di Roccapiemonte è ora tenuto a intervenire per risolvere le problematiche strutturali del vano palestra interrato adibito a mensa, dove mangiano circa un centinaio di bambini dai tre ai 10 anni. I vigili del fuoco sono impegnati a verificare la stabilità della struttura scolastica per garantire la sicurezza degli studenti.

L’opposizione comunale ha sollevato interrogativi sulla gestione della situazione da parte dell’amministrazione comunale, chiedendo chiarezza e trasparenza sull’incidente e sulle azioni intraprese per garantire la sicurezza dei bambini. In una nota, i consiglieri comunali hanno esortato il sindaco a fornire spiegazioni dettagliate sull’accaduto e ad adottare misure adeguate per evitare che situazioni simili possano ripetersi in futuro.