Dalle banchine del porto di Marina Grande a Procida avvistato un singolare visitatore marino: un esemplare di pesce re, dall’impressionante peso di oltre 45 chili. Il pesce re, conosciuto scientificamente come “Lampris guttatus”, è una specie che si trova principalmente in acque temperate e tropicali, sebbene sia avvistato in varie parti del mondo. Negli avvistamenti nel Mediterraneo sono piuttosto rari, e in Italia sono generalmente sporadici. Questo affascinante esemplare di pesce re vive solitamente in acque aperte, a profondità comprese tra i 100 e i 400 metri. Secondo alcuni studi recenti, il pesce re è in grado di mantenere una temperatura corporea costante, un tratto tipico di mammiferi e uccelli. Le sue carni sono altamente apprezzate per la loro prelibatezza.

Considerando le dimensioni notevoli dell’esemplare trovato a Procida, si è reso necessario il recupero da parte di un isolano con l’aiuto di alcuni amici. Il pesce è avvistato nuotare disorientato dalle banchine del porto di Marina Grande, per poi raggiungere la riva nella zona del cantiere navale e spiaggiarsi. L’evento ha suscitato notevole interesse tra gli abitanti e gli appassionati di Procida, che hanno potuto assistere da vicino a uno spettacolo insolito e affascinante della natura marina.