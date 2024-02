Nelle buie ore notturne, il porto di Salerno si è trasformato in una scena di tragica scoperta. Il cadavere di un uomo è stato ritrovato nelle acque del porto, un evento che ha scosso la tranquillità della città costiera. Sul posto sono intervenuti prontamente i vigili del fuoco e i militari della Capitaneria di porto, insieme alla polizia con la Squadra Mobile e la Scientifica, oltre a un’ambulanza del servizio sanitario del 118. Il corpo, privo di vita, è stato recuperato e successivamente identificato come quello di un cittadino italiano di circa 50 anni. Sebbene un primo esame esterno non abbia rivelato segni evidenti di violenza, le autorità hanno avviato gli accertamenti del caso per comprendere le circostanze della morte. Il pm di turno della Procura salernitana è stato informato della situazione e seguirà da vicino lo sviluppo delle indagini.

L’allarme è stato dato da un pescatore, che ha avvistato il corpo senza vita nelle acque del porto durante la notte. Da quanto si apprende dalle prime informazioni investigative, al momento non ci sono elementi che suggeriscano un decesso violento. Tuttavia, sarà necessario attendere gli esami medico-legali successivi per determinare con precisione la causa del decesso del 50enne.