Nel primo pomeriggio di ieri una strada di montagna nei pressi di Rofrano è diventata teatro di un drammatico incidente che ha coinvolto un giovane camionista proveniente da Padula. Il trentacinquenne, al volante di un mezzo pesante carico di legname, è stato protagonista di un vero e proprio miracolo, sfiorando la tragedia per un soffio. Secondo le prime ricostruzioni, la strada avrebbe ceduto improvvisamente sotto il peso del camion durante il suo transito, causando il ribaltamento del veicolo in un dirupo e una serie di capovolgimenti. La scena dell’incidente ha richiesto l’intervento immediato del personale del 118 e dei carabinieri della Compagnia di Sapri, che si sono mobilitati prontamente per soccorrere il conducente e cercare di comprendere le dinamiche dell’accaduto.

Il giovane camionista, nonostante le gravi condizioni in cui si trovava, è tempestivamente trasferito all’ospedale di Vallo della Lucania. Fortunatamente, le sue condizioni non sono classificate come critiche, e i medici hanno rassicurato sulla sua incolumità, anche se è necessario monitorare attentamente il suo stato di salute nei prossimi giorni.

Parallelamente all’assistenza medica, le forze dell’ordine hanno avviato le indagini per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente e comprendere le cause che hanno portato al cedimento della strada. Le verifiche condotte dai carabinieri della zona sono finalizzate a individuare eventuali responsabilità e adottare le misure necessarie per prevenire simili eventi in futuro, garantendo la sicurezza degli automobilisti che percorrono quelle vie montane.

L’episodio, pur essendo fonte di apprensione e preoccupazione per la comunità locale, ha altresì evidenziato la prontezza e l’efficacia degli interventi di soccorso e assistenza, dimostrando l’importanza della collaborazione tra le varie figure coinvolte in situazioni di emergenza.