Con l’arrivo del mese di febbraio, milioni di pensionate e pensionati italiani attendono di conoscere gli importi delle loro pensioni, con alcune novità e cambiamenti significativi per questo mese. L’Inps ha già reso disponibile il servizio di controllo cedolini online per permettere ai beneficiari di verificare gli importi che riceveranno.

Modifiche agli Importi:

Le pensioni di febbraio potrebbero subire variazioni legate alle trattenute dell’Imposta sul Reddito delle Persone Fisiche (Irpef) e alle addizionali locali. Il ricalcolo a consuntivo delle trattenute erariali relative al 2023 potrebbe influire sugli importi delle pensioni di febbraio.

Trattenute Irpef e Recupero Differenze:

A seguito del ricalcolo annuale delle trattenute erariali, se nel corso del 2023 sono state applicate ritenute mensili inferiori a quanto dovuto annualmente, l’Inps dovrà recuperare le differenze trattenendo il debito sulle rate di pensione di gennaio e febbraio 2024. Se necessario, il recupero sarà esteso alle rate mensili successive.

Restituzione a Rate:

Il recupero delle differenze potrebbe avvenire a rate, trattenendo le somme necessarie sui ratei mensili successivi fino a completa estinzione del debito.

Modalità di Pagamento:

Le pensioni saranno versate direttamente sui conti correnti bancari il primo giorno bancabile di febbraio, ovvero giovedì 1 febbraio. I beneficiari possono controllare i versamenti tramite l’home banking nei giorni successivi.

Ritiro in Posta: Cambiamenti:

Dall’1 febbraio, Poste Italiane introdurrà una modifica riguardo al ritiro delle pensioni presso gli uffici postali. Dopo la fine dell’emergenza Covid, non sarà più in vigore il calendario di ritiro basato sull’ordine alfabetico.

Nuova Modalità di Ritiro:

Tutte le pensioni saranno disponibili per il ritiro in posta a partire dal 1 febbraio, senza seguire più l’ordinamento alfabetico. Poste Italiane invita i pensionati a evitare assembramenti e tempi di attesa, raccomandando di ritirare le pensioni in tarda mattinata o nel pomeriggio, privilegiando i giorni successivi ai primi.